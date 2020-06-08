В Минкомсвязи заявили об отсутствии возможности блокировки всего интернета в РФ

Глава Минкомсвязи России Максут Шадаев заявил об отсутствии технической возможности блокировки интернета в стране. Об этом он заявил в интервью Владимиру Познеру в эфире «Первого канала».

Он объяснил отсутствие такой возможности тем, что большое количество провайдеров интернета и операторов связи имеют трансграничные переходы.

«Рубильника, который позволит нам отключить российский интернет от международного, нет», — уточнил Шадаев.

Глава Минкомсвязи также отметил, что перед ведомством не стоит задача создания инструмента, который позволит отключить доступ в глобальную сеть.

Министр подчеркнул, что интернет «настолько прочно вошел в нашу жизнь», что трудно представить ее без глобальной сети. Кроме того, он назвал страшным сном министра связи «проснуться и узнать, что наши граждане отключены от каких-то сервисов».