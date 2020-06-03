Аккаунт Трампа в Snapchat пропадет из раздела «интересное»

Приложение Snapchat уберет аккаунт президента США Дональда Трампа из раздела «интересное» после публикации президента в Twitter о протестующих в Миннеаполисе, пишет портал Axios.

«Сейчас мы не продвигаем контент президента на платформе «интересное» … Мы не будем распространять голоса, разжигающие расовое насилие и несправедливость, свободно продвигая их в «интересном», — приводятся слова представителя Snapchat.

Ранее Трамп написал в Twitter, что направит в Миннеаполис Национальную гвардию, если мэр не возьмет под контроль беспорядки вокруг гибели фроамериканца Джорджа Флойда.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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