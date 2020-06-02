Презентацию игр для PlayStation 5 перенесли

Компания Sony решила отложить на неопределенный срок презентацию игр для новой консоли PlayStation 5 в связи с протестами в США.

В заявлении Sony говорится, что «сейчас неподходящее время для презентации», хотя многие геймеры очень хотят увидеть новые игры для PlayStation 5.

«Мы отступим и позволим более важным голосам быть услышанными», — написала компания в Twitter.

Стоит отметить, что презентация была запланирована на 4 июня.

В середине марта Sony раскрыла характеристики новой приставки Playstation 5. По словам дизайнера видеоигр Марк Черни, приставка имеет 16 гигабайт оперативной памяти GDDR6, восьмиядерный процессор AMD Zen 2 с частотой 3,5 ГГц. Кроме того, консоль оснащена видеокартой RDNA 2 от AMD с мощностью 10,3 терафлопса.

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