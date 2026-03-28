«Я сказал меньшую часть»: Зеленский — о «лжи» по вопросу вывода ВСУ из Донбасса

Зеленский заявил, что его слова о выводе ВСУ из Донбасса были правдивыми

Президент Украины Владимир Зеленский заявил агентству УНИАН, что его слова по поводу вывода ВСУ из Донбасса и позиции США были правдивыми.

«Большая часть айсберга не видна. Так вот, поверьте, я сказал меньшую часть. Я говорю абсолютно откровенно, можно формулировать по-разному», — сказал украинский лидер.

Он пояснил, что США рассматривают предоставление гарантий безопасности Украине только после вывода ВСУ из Донбасса, на чем настаивает Россия. Зеленский же считает, что в таком формате договоренности не будут работать. По его словам, Киев хотел бы получить гарантии безопасности до окончания военных действий.

«Я никогда не говорил, что американцы на нас давят. Мы и так понимаем, что происходит… Я никому не врал», — подчеркнул президент Украины.

По его мнению, все видят, «кто в этой ситуации агрессор и кто на кого давит», поэтому говорить об этом вслух необязательно.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский соврал, сказав, будто Вашингтон принуждает Киев вывести ВСУ из контролируемых районов Донбасса. По словам американского дипломата, США лишь донесли до украинских властей позицию России, но не настаивают на ней. В то же время Рубио констатировал, что при отказе Зеленского отвести войска конфликт продолжится.

