Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
Политика

«Я сказал меньшую часть»: Зеленский — о «лжи» по вопросу вывода ВСУ из Донбасса

Зеленский заявил, что его слова о выводе ВСУ из Донбасса были правдивыми
Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил агентству УНИАН, что его слова по поводу вывода ВСУ из Донбасса и позиции США были правдивыми.

«Большая часть айсберга не видна. Так вот, поверьте, я сказал меньшую часть. Я говорю абсолютно откровенно, можно формулировать по-разному», — сказал украинский лидер.

Он пояснил, что США рассматривают предоставление гарантий безопасности Украине только после вывода ВСУ из Донбасса, на чем настаивает Россия. Зеленский же считает, что в таком формате договоренности не будут работать. По его словам, Киев хотел бы получить гарантии безопасности до окончания военных действий.

«Я никогда не говорил, что американцы на нас давят. Мы и так понимаем, что происходит… Я никому не врал», — подчеркнул президент Украины.

По его мнению, все видят, «кто в этой ситуации агрессор и кто на кого давит», поэтому говорить об этом вслух необязательно.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский соврал, сказав, будто Вашингтон принуждает Киев вывести ВСУ из контролируемых районов Донбасса. По словам американского дипломата, США лишь донесли до украинских властей позицию России, но не настаивают на ней. В то же время Рубио констатировал, что при отказе Зеленского отвести войска конфликт продолжится.

Ранее Рубио публично поссорился с Каей Каллас из-за Украины.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!