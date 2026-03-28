Зеленский оценил последствия конфликта на Ближнем Востоке

Зеленский: война в Иране может привести к дефициту дизеля на Украине

Война в Иране может привести дефициту дизельного топлива на Украине. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, его слова приводит издание «Политика страны».

«На Украине возможен дефицит дизельного топлива в 90% из-за войны в Иране», — сказал он.

По словам Зеленского, именно поэтому он поехал на Ближний Восток, чтобы договориться о поставках дизеля в обмен на помощь странам Персидского залива в защите от беспилотников.

До этого Зеленский рассказал, что во время визита на Ближний Восток договорился об обеспечении Украины дизельным топливом минимум на год.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал наносить удары по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке, расположенным в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Также иранская сторона заблокировала Ормузский пролив, через который проходит около 30% мировых морских поставок нефти, что привело к скачку цен на нефть.

Ранее Новак заявил, что российская нефть продается без дисконта и с премией.