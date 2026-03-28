Захарова ответила на слова Пипы о «подонках»

Захарова: Пипе слова не давали
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила депутату Верховной рады Наталье Пипе, которая оскорбительно высказалась о советских воинах, боровшихся против нацизма в годы Второй мировой войны.

«Пипе слова не давали. Извините», — сказала она в беседе с «Известиями».

28 марта Пипа назвала «подонками» советских воинов, боровшихся против нацизма в годы Второй мировой войны. Так она прокомментировала демонтаж памятной таблички с надписью «Их подвиги будут жить вечно» в Национальном музее истории Украины.

Позднее она попыталась оправдаться, что ее слова вырвали из контекста и они относились не к ветеранам войны с нацизмом, а к советской власти, которую она обвиняет в захвате Украины в начале ХХ века.

Публикация Пипы вызвала шквал критики в том числе на Украине. Так, депутат Рады Максим Бужанский написал, что фраза Пипы — это, очевидно, «нечто автобиографичное» для семьи Пипы.

Ранее в Петербурге оштрафовали телеканал за ложь о Красной армии.

 
Рубль окрепнет, ипотеку ужесточат, а банки перестанут верить на слово. Главное про деньги за неделю
