«Россия не хочет заканчивать войну»: Зеленский заявил о массированном ударе по Одессе

Зеленский сообщил, что в ночь на 28 марта Одессу атаковали более 60 дронов
Президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram-канале о «массированном ударе» по Одессе прошлой ночью.

По словам политика, город атаковали более 60 БПЛА, зафиксировано много повреждений. Он утверждает, что у удара якобы не было «военного смысла».

«Каждый такой удар доказывает, что Россия не хочет заканчивать войну. А значит, любое ослабление давления на нее опасно»,— заявил президент Украины.

28 марта российское министерство обороны сообщило, что вооруженные силы атаковали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах Вооруженных сил Украины.

По данным ведомства, удары были нанесены по местам сборки, хранения и запуска беспилотников большой дальности, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 148 районах республики. В операции были задействованы боевые самолеты, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия ВС РФ.

Ранее Зеленский рассказал эмиру Катара о сотрудничестве России и Ирана.

 
Как «хакнуть» знакомство: какие вопросы задать, чтобы получить максимум от общения
