На видео попала «дыра в подземелье» в центре Челябинска

В центре Челябинска обвалился асфальт на проезжей части. Об этом сообщает в Telegram местный «31 канал».

В публикации уточняется, что обрушение произошло на перекрестке улиц Свободы и Тимярезева. К «дыре в подземелье» прибыла бригада аварийной службы.

В ролике с места происшествия видно, что провал образовался рядом с пешеходным переходом. Квадратный участок асфальта обвалился только с одной стороны. Там по его периметру установили заграждение с сигнальной лентой.

Прошлой осенью гигантская дыра образовалась на дороге на севере Санкт-Петербурга после прорыва трубы. На проспекте Энгельса из-за нее пришлось полностью перекрыть автомобильное движение от проспекта Пархоменко до пересечения со 2-м Муринским проспектом. Временно изменились маршруты трех трамваев и двух автобусов. ЧП с провалом асфальта и вытеканием воды на дорогу произошло из-за того, что сторонняя организация при проведении земляных работ повредила трубу.

Ранее приморцы залатали трещины на автомобильном мосту «Дошираком».