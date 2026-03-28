Экс-невеста Лепса подтвердила роман с племянником главы Азербайджана

Блогерша Аврора Киба подтвердила роман с племянником президента Азербайджана Ильхама Алиева Рустамом Гаджиевым. Кадрами в компании Гаджиева она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Киба отправилась на отдых в Китай и показала подписчикам несколько фото, на которых обнимает и целует Рустама. Одно из селфи сопровождено смайликом в форме сердце.

В феврале 20-летнюю Кибу уже замечали с миллионером на карнавале в Бразилии.

36-летний племянник главы Азербайджана с 2012 года возглавляет первое коллекторское агентство в своей стране.

Недавно Аврора Киба в новом реалити-шоу «Кибаленд» рассказала о причинах расставания с народным артистом России Григорием Лепсом. Девушка заявила, что они с Лепсом не сошлись в ритмах, и пошутила, что могла бы стать для него донором крови.

Ранее Киба появилась на публике в свадебном платье.