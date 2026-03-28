На западе Москвы Porsche Cayenne впечатался в столб

В Москве Porsche Cayenne вылетел с трассы и врезался в столб

На западе столицы Porsche Cayenne вылетел за пределы трассы и врезался в столб. Видео публикует 112.

Telegram-канал уточняет, что ДТП произошло в ночь на субботу, 28 марта, на улице Коштоянца. Кроссовер выехал на перекресток на желтый сигнал светофора. Водитель машины не успел развернуться и, проехав по бордюру, врезался в столб. При аварии никто серьезно не пострадал.

До этого в Хабаровске внедорожник Mercedes-Benz G-Class (Gelandewagen) несколько раз перевернулся при ДТП. В Госавтоинспекции сообщили, что водитель автомобиля летел на скорости по Амурскому бульвару и попытался проскочить перекресток в районе пересечения с улицей Запарина на красный свет. При этом внедорожник столкнулся с серебристой Toyota Yaris, после чего наехал на дорожное ограждение и опрокинулся. В результате ДТП водителя Mercedes-Benz выбросило из салона. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее на Ставрополье подросток на Hyundai столкнулся с поездом.