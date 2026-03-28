Американец Малинин выиграл чемпионат мира

Yara Nardi/Reuters

Американский фигурист Илья Малинин выиграл чемпионат мира — 2026 в Праге, Чехия.

За произвольную программу он набрал 218,11 балла, что дало ему в общей сумме 329,40 балла. Изначально на техническом табло было указано, что фигурист исполнил четверной аксель, однако позже элемент был заменен на тройной аксель.

В прокате он еще исполнил четверной флип, четверной лутц, следом он вновь прыгнул четверной флип, однако не прикрепил к нему второй прыжок для каскада, что влечет за собой аннулирование элемента из-за его повтора. Также он выполнил каскады четверной лутц + ойлер + тройной сальхов, четверной тулуп + тройной тулуп и четверной сальхов + двойной аксель.

Малинин стал трехкратным чемпионом мира.

На втором месте расположился японец Юма Кагияма, который набрал за произвольную программу 212,87 балла, что дало ему в общей сумме 306,67 балла. Бронзовую медаль завоевал еще один представитель Японии Сюн Сато, который в общей сумме набрал 288,54 балла, судьи оценили прокат его произвольной программы в 192,70 балла.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований мужчин.

На зимних Олимпийских играх — 2026 Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым. Олимпийский турнир в мужском одиночном выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 балла).

Ранее фигуристка Каори Сакамото завершила карьеру.

 
