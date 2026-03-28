«Это не футбол»: сборную России раскритиковали из-за матча с Никарагуа

Бывший защитник команды СССР Владимир Пономарев раскритиковал уровень сборной России после победы над Никарагуа в товарищеском матче. Его слова приводит РИА Новости.

«Просто передавали мяч друг другу, ничего интересного я не увидел. Это не футбол. Никакого удовольствия от игры не получил. Ну да, выиграли - молодцы, но мне есть с чем сравнивать. В советское время мы ездили в Южную Америку, играли с Аргентиной, Перу — и не проигрывали. На чужих полях», — заявил он.

Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1. С 47-й минуте команда Никарагуа играла в меньшинстве, прямую красную карточку получил Кристиан Рейес.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Абдурашид Худойберганов из Узбекистана.

В рамках мартовского сбора российские футболисты также встретятся с национальной командой Мали в Санкт-Петербурге 31 марта.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее Александр Мостовой оказался недоволен победой над Никарагуа.