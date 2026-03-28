Кинотеатры о рисках из-за квот на иностранные фильмы: «Что будет с умным кино?»

Владельцы кинотеатров переживают, что потенциальные квоты на иностранное кино угрожают авторским фильмам в российском прокате. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Ассоциации владельцев кинотеатров России Алексей Воронков.

«При [фиксированном] взносе, например в 5 млн рублей, возникает вопрос, что будет с «умным» («не попсовым», «фестивальным») кино, в том числе из дружественных стран? Мы предлагали динамическую модель взносов, чтобы «не выжигать» с рынка малые и средние дистрибьюторские компании», — рассказывает он.

Кроме того, уверен эксперт, необходимо дополнительное обсуждения распределения финансовой нагрузки. Воронков напомнил, что в 2025 году обсуждался налог в 10% с оборота кинопоказа иностранного кино. На фоне этого в АВК недоумевают, почему за развитие российского кинопроизводства должны платить только кинотеатры и как будет рассчитываться уровень квазиналога для телевизионных и стриминговых каналов.

При этом, по его словам, представители ассоциации пока не располагают полной информацией о компромиссных решениях, обсуждавшихся на посвященном квотам заседании в январе. Владельцев кинотеатров туда не приглашали.

Специалист также подчеркнул, что ассоциация направляла свои предложения по данному вопросу в 2025 году вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой и в российский Минкульт. Теперь в АВК ожидают публикации итогового компромиссного протокола и рассчитывают, что в нем будут учтены интересы кинотеатров и устранены обозначенные риски.

Накануне президент России Владимир Путин дал указание Министерству культуры ускорить процесс принятия решения о введении квот на иностранные фильмы, демонстрируемые в российских кинотеатрах.

Ранее Путин возмутился «тупым вещам» в российской сфере кино.