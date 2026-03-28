На востоке Польши упал НЛО

Вблизи города Минск-Мазовецкий, расположенного в восточной части Польши, зафиксировано падение неопознанного летающего объекта (НЛО). Об этом сообщает радио RMF FM.

«Неопознанный летающий объект упал в лесу в поселке Рудник, недалеко от Минска Мазовецкого», – передает радиостанция.

Подчеркивается, что падение произошло на значительном удалении от жилых построек, жертв и пострадавших нет.

По предварительной информации, озвученной вещателем, упавший объект мог являться устройством для транспортировки грузов, содержание которого в данный момент остается неизвестным.

На место происшествия направлена специальная оперативная группа, в состав которой входят сотрудники полиции и саперы. Территория вокруг места падения оцеплена силами полиции и спасательных служб.

16 марта житель польской деревни Кшивовежбы обнаружил обломки неопознанного воздушного объекта на границе с Украиной. Он нашел части этого объекта, когда занимался вырубкой деревьев в лесной местности.

