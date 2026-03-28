Соколовский раскрыл роман с Нюшей: «Держали в тайне от родных»

Певец Влад Соколовский раскрыл роман с певицей Нюшей. Об этом сообщило издание Super со ссылкой на выступление артиста в шоу «12 вопросов».

По словам артиста, он встречался с Нюшей 10 лет назад, и чувства между ними были настоящими.

«Мы держали это в строжайшей тайне. Это все было по причине ее родных, ей на тот момент занимался папа и папина жена, и у них была политика такая, что вообще ничего про личную жизнь, она только артистка», — объяснил Соколовский.

7 мая 2024 года Нюша объявила о расставании с бизнесменом Игорем Сивовым. При этом исполнительница заверила, между ними остались прекрасные отношения и взаимопонимание. Нюша и Сивов находились в браке с 2017 года. В их союзе родились дочь Серафима-Симба и сын Саффрон. Влад Соколовский после развода с певицей Ритой Дакотой женился на Ангелине Сурковой.

Ранее СМИ сообщили о романе Нюши с бывшим барабанщиком Джигана.

 
