В ОАЭ заявили об ударе Ирана по алюминиевому заводу

Asharq: предприятие EGA получило сильный ущерб при ударе Ирана по Абу-Даби
Telegram-канал »کانال اخبار سپاه پاسداران «

Эмиратский производитель алюминия Emirates Global Aluminium понес существенный ущерб в результате иранской атаки ракетами и беспилотниками, несколько сотрудников получили травмы различной степени тяжести, однако их жизни вне опасности. Об этом сообщил гендиректор EGA, чьи слова приводит телеканал Asharq.

Топ-менеджер уточнил, что в настоящий момент проводится оценка нанесенного ущерба объекту, расположенному в промышленной зоне Халифа в Абу-Даби.

Утром 28 марта телеканал Al Hadath сообщил о двух очагах возгорания в окрестностях промзоны Халифа, возникших в результате ракетного обстрела со стороны Ирана. По информации телеканала, падение обломков ракеты привело к ранениям шести человек. Утверждается, что оба пожара стали следствием перехвата запущенной из Ирана ракеты силами ПВО.

До этого власти Абу-Даби уведомили Вашингтон и других западных союзников о своей готовности участвовать в любом многонациональном военном альянсе, который может быть задействован в Ормузском проливе.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.

 
