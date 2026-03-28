Авианосец Gerald R. Ford прибыл в хорватский Сплит после ремонта на Крите

Antonio Bronic/Reuters

Американский авианосец USS Gerald R. Ford, который принимал участие в военной кампании против Ирана, прибыл в субботу в хорватский порт Сплит для осуществления ремонтных работ. Об этом пишет РИА Новости.

В Красном море авианосец вместе с тремя эсминцами с управляемым ракетным оружием выполнял боевые задачи по нанесению ударов по иранским целям.

До этого корабль находился на военно-морской базе Суда-Бэй на греческом острове Крит, куда прибыл из акватории Красного моря после возникновения пожара на борту.

Пожар, начавшийся 12 марта в кормовой прачечной, продолжался более 24 часов, пока не был полностью ликвидирован. В результате ЧП было нарушено функционирование всех систем корабля. Первоначальный анализ произошедшего указал на необходимость проведения восстановительных работ, требующих условий ремонтной базы. Трое моряков получили ранения в процессе тушения возгорания. Более 200 военнослужащим потребовалась медицинская помощь из-за отравления продуктами горения.

В Иране утверждали, что американские военные сами подожгли авианосец, чтобы не воевать.

В настоящее время на Ближнем Востоке продолжает находиться авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln. Эта группа дислоцируется в северной части Аравийского моря, откуда авиация с палубы авианосца и ракетные эсминцы наносят удары по иранским целям.

Ранее президент США рассказал об атаке Ирана по «самому большому авианосцу в мире».

 
Рубль окрепнет, ипотеку ужесточат, а банки перестанут верить на слово. Главное про деньги за неделю
