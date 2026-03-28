Несколько тысяч американских морпехов прибыли на Ближний Восток

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило в соцсети X о прибытии около 3,5 тыс. военнослужащих на Ближний Восток. Они могут быть задействованы в наземной операции на территории Ирана.

«Моряки и морские пехотинцы США на борту десантного корабля USS Tripoli... прибыли в зону ответственности Центрального командования США 27 марта», — говорится в сообщении CENTCOM.

Кроме того, подчеркивается, что на борту USS Tripoli, помимо личного состава, находится также военная техника, включая транспортные самолеты и ударные истребители.

Накануне Bloomberg писал, что Белый дом в ближайшем будущем не планирует осуществлять наземную операцию против Ирана. По их информации, дополнительные военные силы на Ближнем Востоке могут быть задействованы для создания стратегической неопределенности относительно намерений Вашингтона, а также для эвакуации граждан в случае необходимости.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

