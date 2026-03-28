Общество

В РЖД сообщили об изменениях в движении поездов из-за ливней в Дагестане

РЖД: движение поездов в Дагестане изменено из-за последствий стихии
Движение поездов в Дагестане претерпело изменения в связи с последствиями обрушившихся на республику ливней. Об этом сообщает РЖД в своем канале на платформе МАХ.

Компания отменила два пригородных поезда, курсирующих между Махачкалой и Дербентом, а также сократила маршруты пяти других пригородных поездов, следующих из Дербента в Махачкалу и Хасав-Юрт, до станции Манас.

Пассажиров поездов дальнего следования №86 Дербент — Москва и №85 Москва — Дербент будут перевозить автобусами на участке между Махачкалой и Манасом.

Сильные дожди привели к подъему воды в реке Ярыксу, что повлекло за собой размыв опор железнодорожного моста и обрушение пролетных строений на станции Хасав-Юрт. Движение поездов на участке Хасав-Юрт – Кади-Юрт временно приостановлено, за исключением одной пары поездов дальнего следования. Кроме того, станция Тарки оказалась подтопленной, что также привело к остановке движения поездов.

Ранее в Дагестане развернули оперштабы в связи с наводнениями.

 
