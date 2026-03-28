В НХЛ ответили на вопрос об организации матча между сборными России и США

В НХЛ заявили, что не обсуждали организацию товарищеского матча сборных РФ и США

Национальная хоккейная лига (НХЛ) не рассматривает возможность проведения товарищеского матча сборной России против команды США. Об этом в комментарии РИА Новости заявил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

«Мы не контактировали ни с какими структурами, которые могли бы организовать или провести такие матчи, поэтому на данный момент мы даже не рассматриваем такую возможность», — подчеркнул он.

26 марта олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что в США рассматривают проведение товарищеских матчей со сборными России по хоккею и футболу.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года, а следом — в январе 2026 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года, а также пропустили Олимпийские игры в Италии.

