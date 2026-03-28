Мужчина поймал ребенка, которого унес поток в Дагестане

Мужчина спас ребенка, которого течением унесло в Дагестане
Мужчина спас ребенка, которого уносило течением по улице в Махачкале. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как ребенок шел с бабушкой по тротуару, рядом на дороге разливался бурный поток. Женщина пыталась перенести ребенка через него, но не смогла удержать.

Очевидец бросился на помощь и поймал ребенка, когда его уже уносила вода.

28 марта на Дагестан обрушились ливни и шквалистые ветры. Из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, а также перебои в работе систем электроснабжения и водоснабжения. Сильнее всего пострадала Махачкала: в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

В соцсетях распространились кадры последствий наводнения: трех девушек свалило с ног и унесло сильным течением в городе, а одна машина скорой помощи утонула. В республиканском МВД сообщили, что одного ребенка унесло течением после того, как он выпал из машины во время ДТП.

В Хасавюрте из-за разлива реки после ливней рухнул железнодорожный мост.

Ранее житель Махачкалы рассказал «Газете.Ru», что автомобили пришлось привязывать, чтобы их не унесло течением.

 
Рубль окрепнет, ипотеку ужесточат, а банки перестанут верить на слово. Главное про деньги за неделю
