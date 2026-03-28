«Умеют только стрелять»: в Госдуме выступили против привлечения афганцев для работы в России

Привлекать афганцев для работы в России — «большая ошибка» и угроза безопасности государству. Своим мнением в разговоре с «Газетой.Ru» поделился зампред комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев. Он отметил, что в Европе афганские мигранты — «лидеры» по количеству насильственных преступлений.

«На мой взгляд, было бы большой ошибкой запустить в Россию афганцев. Достаточно сказать, что в Великобритании и во многих странах Европы именно выходцы из Афганистана лидируют по количеству насильственных преступлений. Это не на пустом месте происходит. Это связано с особенностями менталитета, темперамента, религиозной нетерпимости и так далее. На мой взгляд, никакими особыми навыками, за исключением умения с детства стрелять из автомата Калашникова, выходцы из Афганистана, к сожалению, не обладают. Так, чтобы можно было сказать, что там есть какая-то квалификация, которая может быть востребована в российской экономике. Копать, таскать, грузить, разгружать, наверное, могут все», — считает депутат.

Депутат отметил, что внутриполитические события в Афганистане за последние годы привели к войнам, а не научно-технологическому прогрессу.

«Афганистан является одной из самых отсталых стран мира, где на протяжении десятилетий проходят нескончаемые военные действия. Сказать, что там каким-то образом развилась промышленность, наука или образование, — совершенно невозможно. И до прихода талибов (движение внесено в список террористических организаций) к власти, и после приходов талибов к власти. Ситуация, на мой взгляд, с точки зрения какой-то профессиональной квалификации, если мы говорим о трудовых мигрантах, а не об экспертах по минно-взрывному делу, лучше не стала. Талибан — это весьма специфическая организация с точки зрения тех ценностей, которые они исповедуют. В Афганистане запрещено женщине выходить на улицу без сопровождения мужчины, запрещено водить автомобиль, получать образование. За какие-то провинности побивают камнями. Ну теперь представим себе, что человек, для которого это является нормой, даже если он прекрасный каменщик, приезжает в Россию и видит здесь женщин. Русских, которые ходят в шортах, с непокрытой головой, не скрывая своего лица под паранджой. Что с этим человеком произойдет?» — сказал он.

Матвеев считает, что ввоз афганских рабочих в РФ — «тревожное явление».

«Иными словами, спецпредставитель президента с говорящей фамилией Кабулов может, наверное, выступать с разными инициативами, но для меня, как депутата Государственной думы, это кажется очень и очень тревожным явлением. Когда ради каких-то необязательных внешнеполитических соображений будут совершаться действия, которые прямо ставят под угрозу общественную и национальную безопасность страны», — заключил он.

27 марта спецпредставитель президента РФ по Афганистану, советник министра иностранных дел Замир Кабулов заявил, что Россия и Афганистан ведут переговоры на экспертном уровне о привлечении афганских трудовых мигрантов для покрытия дефицита кадров.

До этого об обсуждении этого вопроса уже сообщал посол Афганистана в Москве Гуль Хасан.

В декабре специальный представитель президента РФ по Афганистану утверждал, что Россия пока не может массово привлекать трудовых мигрантов из Афганистана. По его словам, существуют риски того, что при ненадлежащем контроле потока мигрантов в нем могут оказаться «самые разные элементы, включая и деструктивные».

Ранее Миронов выступил против ввоза афганских мигрантов для работы в России.