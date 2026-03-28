В Германии потребовали вывести американские войска из страны

Сопредседатель АдГ Хрупалла потребовал вывести войска США из Германии
Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла потребовал вывести американские войска из страны. Его слова приводит ТАСС.

«Давайте начнем это реализовывать — с вывода войск США из Германии», — сказал он.

По мнению политика, немцы не должны позволять втягивать себя в международные конфликты. Хрупалла привел в пример Испанию, которая отказала США в использовании своих военных баз для нападения на Иран.

На территории ФРГ в настоящее время находятся около 37-38 тыс. американских военных.

До этого глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что в последние 30 лет Европа почти ничего не инвестировала в вооружения. Он отметил, что почти ни у одной европейской страны нет достаточного количества боеприпасов.

По его словам, портфель заказов Rheinmetall составляет чуть менее €70 млрд. Ожидается, что в конце года он увеличится до €140 млрд.

Ранее в Германии сочли боевой лазер за €462 млн слишком дорогим для своего флота.

 
