В Германии потребовали вывести американские войска из страны

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла потребовал вывести американские войска из страны. Его слова приводит ТАСС.

«Давайте начнем это реализовывать — с вывода войск США из Германии», — сказал он.

По мнению политика, немцы не должны позволять втягивать себя в международные конфликты. Хрупалла привел в пример Испанию, которая отказала США в использовании своих военных баз для нападения на Иран.

На территории ФРГ в настоящее время находятся около 37-38 тыс. американских военных.

До этого глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что в последние 30 лет Европа почти ничего не инвестировала в вооружения. Он отметил, что почти ни у одной европейской страны нет достаточного количества боеприпасов.

По его словам, портфель заказов Rheinmetall составляет чуть менее €70 млрд. Ожидается, что в конце года он увеличится до €140 млрд.

Ранее в Германии сочли боевой лазер за €462 млн слишком дорогим для своего флота.