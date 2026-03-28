Во Владикавказе обучавшего особенных детей мужчину арестовали за педофилию

Во Владикавказе арестован обвиняемый в насильственных преступлениях сексуального характера в отношении двух мальчиков. Об этом сообщили РИА Новости в Следственном управлении СК по Северной Осетии.

По данным следствия, преступления относятся к периоду с августа 2025 года по январь 2026 года. Арестованный проводил платные индивидуальные занятия с несовершеннолетними и совершил сексуальное насилие над двумя своими воспитанниками.

«Мужчина был задержан. По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в Следкоме.

Арестованному вменяют п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка младше 14 лет. Это преступление считается особо тяжким, и в случае признания виновным мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

До этого в северокавказских Telegram-каналах появилась информация о том, что задержанный — это детский нейропсихолог, принимавший детей с особенностями развития.

«Сапа 15» пишет, что уголовное дело было возбуждено по заявлению матерей двух мальчиков — одному из них пять лет, второму шесть. По их словам, психолог не разрешал родителям присутствовать на занятиях, утверждая, что так его помощь будет эффективнее. Детям он при этом запрещал рассказывать кому-либо, что происходит в его кабинете.

Мать одного из мальчиков сообщила, что сын рассказал ей о случившемся через полгода после того, как подвергся насилию. Вторая заявительница утверждает, что сама заметила странности в поведении ребенка.

Ранее мужчина преследовал российскую школьницу и надругался над ней в лифте.