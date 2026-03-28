Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
Общество

Во Владикавказе обучавшего особенных детей мужчину арестовали за педофилию

СК: житель Владикавказа арестован за насилие над мальчиками на платных занятиях
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Во Владикавказе арестован обвиняемый в насильственных преступлениях сексуального характера в отношении двух мальчиков. Об этом сообщили РИА Новости в Следственном управлении СК по Северной Осетии.

По данным следствия, преступления относятся к периоду с августа 2025 года по январь 2026 года. Арестованный проводил платные индивидуальные занятия с несовершеннолетними и совершил сексуальное насилие над двумя своими воспитанниками.

«Мужчина был задержан. По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в Следкоме.

Арестованному вменяют п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка младше 14 лет. Это преступление считается особо тяжким, и в случае признания виновным мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

До этого в северокавказских Telegram-каналах появилась информация о том, что задержанный — это детский нейропсихолог, принимавший детей с особенностями развития.

«Сапа 15» пишет, что уголовное дело было возбуждено по заявлению матерей двух мальчиков — одному из них пять лет, второму шесть. По их словам, психолог не разрешал родителям присутствовать на занятиях, утверждая, что так его помощь будет эффективнее. Детям он при этом запрещал рассказывать кому-либо, что происходит в его кабинете.

Мать одного из мальчиков сообщила, что сын рассказал ей о случившемся через полгода после того, как подвергся насилию. Вторая заявительница утверждает, что сама заметила странности в поведении ребенка.

Ранее мужчина преследовал российскую школьницу и надругался над ней в лифте.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
