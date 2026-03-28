В Петербурге и Ленобласти заметили столбы черного дыма

В сети появились видео столбов черного дыма в Петербурге и Ленобласти

В Ленобласти заметили столб черного дыма в городе Кудрово. Видео публикует 78.ru.

Телеканал уточняет, что возгорание произошло недалеко от Октябрьской набережной. По предварительной информации, у автосалона на Мурманском шоссе жгли кабель.

В следующем посте размещены видео со столбом черного дыма в районе улицы Тельмана в Санкт-Петербурге. 78.ru выяснил, что там могли жечь покрышки.

В январе у «злостного нарушителя» правил дорожного движения столичная прокуратура конфисковала в доход государства Mercedes-Benz 300 за 2,6 млн руб. Это произошло после того, как 23-летний владелец люксового автомобиля устроил для друзей «дымовое шоу» у бара на Брестской улице. Чтобы показать мощь иномарки, он начал буксовать на месте. Дым от покрышек и визг колес «шокировал» прохожих и привлек внимание полицейских.

