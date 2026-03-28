Во Франции призвали снять санкции с российской нефти

Франции на фоне проблем на мировых рынках энергоресурсов следует приостановить санкции против российской нефти, как это уже сделали США. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, передает ТАСС.

«США приостановили санкции против России, Республика Корея тоже. Франция должна поступить так же, потому что у нас под рукой есть газ и нефть, необходимые для нормальной жизни. Но для этого нам нужно выйти из Евросоюза, потому что это решение зависит от Брюсселя», — сказал политик.

Минфин США временно вывел из-под санкций продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на суда до 12 марта. Согласно опубликованному документу министерства, разрешаются транзакции, необходимые для продажи, транспортировки или разгрузки таких грузов.

Послабление распространяется только на нефть и нефтепродукты российского происхождения, которые уже находятся на судах, оно будет действовать до 11 апреля. Ограничения при этом сохраняются для новых поставок, а также для любых операций, связанных с Ираном, иранским правительством или товарами и услугами иранского происхождения. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Европе посоветовали вернуться к закупкам российской нефти и газа.

 
