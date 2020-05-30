Цукерберг объяснил, почему Facebook не стал удалять запись Трампа

Основатель Facebook Марк Цукерберг объяснил, почему его одноименная соцсеть не скрыла или не удалила по примеру Twitter публикацию президента США Дональда Трампа. Об этом бизнесмен написал на своей странице в Facebook.

Ранее Twitter скрыл пост президента США Дональда Трампа, в котором он написал, что может направить бойцов Национальной гвардии в Миннеаполис, где люди вышли на улицы после убийства полицейским чернокожего мужчины, если мэр города не возьмет ситуацию под контроль.

Американский лидер назвал мэра Джейкоба Фрея «очень слабым радикальным левым», который должен взять город под контроль или «сделать все, как надо». Под твитом политика появилось уведомление, что эта публикация «нарушает правила Twitter в отношении героизации насилия».

Цукерберг отметил, что посты Трампа не были удалены, так как позиция Facebook предполагает свободу самовыражения при условии, что «это не вызовет непосредственной угрозы, вреда или опасности, которую можно выразить в ясных политических терминах».

По его словам, запись было решено оставить несмотря на то, что в ней прослеживается историческая аллюзия, вызывающая беспокойства.

«Упоминание о национальной гвардии как мы его поняли — это предупреждение о действиях государства. Мы думаем, что люди должны знать, если власти планируют использовать силу», — написал Цукерберг.

Также он пояснил, что слова Трампа о насилии люди также должны увидеть.

Бизнесмен отметил, что в отличие от Twitter его соцсеть не прибегает к предупреждениям перед записями,так как считает, что такие записи надо просто удалять вне зависимости от того, являются они новостью или нет.

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