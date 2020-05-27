Twitter впервые отметил знаком недостоверности твиты Трампа

Под несколькими постами в Twitter президента США Дональда Трампа о голосовании по почте на президентских выборах появился автоматический призыв проверить факты.

Голубой восклицательный знак социальной сети «Посмотрите факты о голосовании по почте» размещен сразу под двумя сообщениями Трампа по этой теме. Если нажать на надпись, то пользователь переходит к статье Politico с заголовком «Трамп делает необоснованные заявления, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов».

В самих постах Трамп пишет, что голосование по почте приведет к значительным фальсификациям выборов.

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