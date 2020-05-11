В работе сайта госуслуг произошли сбои после обращения Путина

<img src="//img.gazeta.ru/files3/977/12956977/Depositphotos_69202321_l-2015-pic905-895x505-49413.jpg">

В работе сайта госуслуг произошли сбои после обращения президента России Владимира Путина в рамках заседания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании «РТ Лабс».

Так, у сайта перестала работать веб-версия, а также нельзя было получить доступ к сайту через браузер мобильных устройств.

Кроме того, у пользователей систем Android и iOS произошли неполадки с авторизацией в системе, а также проблема непрерывной загрузки.

«Кратковременная и частичная недоступность портала госуслуг была связана с нагрузочным тестированием в связи с планируемым большим количеством обращений», — уточнили в «РТ Лабс».

Сбои были зафиксированы в связи с массовыми обращениями россиян за материальной помощью.