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Названо неочевидное опасное последствие диабета у молодых

Endocrines: у молодых диабетиков проявляются ранние признаки болезни Альцгеймера

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Ученые из университета штата Колорадо связали развитие диабета в молодом возрасте с повышенным риском болезни Альцгеймера в более позднем. Результаты работы опубликованы в журнале Endocrines.

В исследовании приняли участие около 80 здоровых добровольцев, а также испытуемые с юношеским диабетом первого и второго типа. Отмечается, что участники узнали о своем диагнозе в 2002-2006, 2008 и 2012 годах. Добровольцы предоставили образцы крови для обнаружения потенциальных биомаркеров болезни Альцгеймера (БА) и прошли позитронно-эмиссионную томографию. Это радионуклидный томографический метод диагностики, который используется для одномоментной и детальной визуализации различных тканей организма и оценки метаболической активности в них.

Результаты показали, что у испытуемых с сахарным диабетом наблюдалось повышенное накопление токсичных нерастворимых (амилоидных) белков в мозге. Формирование так называемых β-амилоидных бляшек связывают с дисфункцией нейронов и последующим развитием когнитивных нарушений при болезни Альцгеймера. Также наличие диабета в анамнезе коррелировало с более высокими уровнями биомаркеров БА в крови.

Ученые объяснили, что обнаружение признаков болезни Альцгеймера в раннем возрасте не обязательно обусловливает ее дальнейшее развитие. Однако такие факторы, как нездоровые привычки и отсутствие контроля над состоянием здоровья, действительно могут привести к нарушениям когнитивных способностей.

Ранее ученые назвали график работы, повышающий риск ожирения и диабета.

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