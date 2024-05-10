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В Белом доме заявили, что Израиль еще не начал вторжение в Рафах в секторе Газа

Белый дом: действия Израиля не являются вторжением в город Рафах в секторе Газа

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Israeli Defense Forces/Reuters

Нынешние действия Израиля не являются вторжением в город Рафах на юге сектора Газа или проведением в этом населенном пункте крупной наземной операции. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Я бы не заходил настолько далеко, чтобы говорить, что увиденное нами за последние 24 часа означает широкомасштабное вторжение или крупную наземную операцию», — сказал он.

10 мая стало известно, что военный кабинет министров Израиля одобрил существенное расширение операции в Рафахе.

До этого израильский новостной портал Walla сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную операцию в Рафахе.

По его данным, в последние несколько часов ЦАХАЛ начал «широкомасштабное наступление на террористические объекты» в Рафахе, в котором принимают участие артиллерия и авиация.

Вечером 6 мая Израиль начал наземную операцию в Рафахе, где, по разным данным, находится от одного до 1,5 миллиона беженцев со всего сектора Газа. Мирному населению менее чем за сутки до начала операции было предложено перебраться в «расширенную гуманитарную зону» в 20 км от города.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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