Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, Вооруженные силы России потерли инициативу в конфликте из-за многомесячного отсутствия поставок оружия со стороны США. Его цитирует ТАСС.

«Многомесячная задержка со стороны конгресса в принятии дополнительного финансирования обеспечила России преимущество, и украинцам нужно время для восстановления инициативы», — сказал представитель Белого дома.

По его словам, пока американская администрация ждала одобрения законодателей, Российская Федерация добилась тактических преимуществ.

В конце апреля лавный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб выразил мнение, что пакет помощи Киеву от Соединенных Штатов в размере $61 млрд приведет к затягиванию конфликта и еще более масштабным разрушениям Украины.

До этого американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что Украине не поможет выделение финансовой помощи США, так как она проигрывает не по причине отсутствия денег, а из-за мощи российской армии.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.