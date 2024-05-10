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ХАМАС заявил, что из-за действий Израиля переговоры по Газе зашли в тупик

ХАМАС: переговоры по Газе не прекращены, но зашли в тупик из-за действий Израиля

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Ronen Zvulun/Reuters

ХАМАС не вышел из переговорного процесса по перемирию в Газе, однако диалог приостановлен из-за действий израильской стороны в Рафахе. Об этом со ссылкой на заявление палестинского движения сообщает ТАСС.

В заявлении сказано, что ХАМАС не выходил из переговорного процесса и не останавливал его, однако огонь, открытый армией Израиля в Рафахе, завел обсуждение в тупик.

Член политбюро радикального движения Халил аль-Хейя отметил, что переговоров в настоящее время не ведется, а «все, что говорит [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху, направлено только на удовлетворение его собственных амбиций».

10 мая ХАМАС объявил о пересмотре стратегии на переговорах с Израилем по сектору Газа. Решение продиктовано отказом израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху от предложений посредников на переговорах, а также нападением и захватом армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) контрольно-пропускного пункта (КПП) «Рафах», расположенного на границе Газы и Египта.

В тот же день стало известно, что военный кабмин Израиля одобрил продолжение и расширение операции в Рафахе.

Ранее президент США Байден согласился с тем, что поставляемое США оружие стало причиной гибели людей в Газе.

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