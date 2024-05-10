Одному из лидеров РПЛ предрекли проблемы с составом

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился размышлениями о будущем команды, отметив, что у клуба могут возникнуть проблемы с составом в дальнейшем. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Может произойти так, что этот состав в скором времени рассыпится. На самом деле, тут все зависит от руководителей клуба, смогут ли они удержать этот состав. Но с другой стороны, нельзя не давать футболистам делать новые шаги в карьере. Тем более клуб на этом зарабатывает», — сказал Деменко.

«Краснодар» после 27 туров идет на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 50 очков и на балл отставая от лидирующего «Зенита». В минувшем туре сине-бело-голубые потеряли очки, сыграв вничью с «Факелом» 1:1, но при этом и «Краснодар» упустил шанс выйти на первое место, дома проиграв «Ахмату» 0:1.

В 28-м туре национального первенства «Краснодар» сразится со «Спартаком». Игра состоится 11 мая в Москве, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. До завершения чемпионата «быки» также сыграют с «Сочи» и «Динамо».

Ранее «Краснодару» предсказали болезненное падение в турнирной таблице.