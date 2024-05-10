Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Одному из лидеров РПЛ предрекли проблемы с составом

Экс-игрок Деменко предрек «Краснодару» проблемы с составом

close
100%
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился размышлениями о будущем команды, отметив, что у клуба могут возникнуть проблемы с составом в дальнейшем. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Может произойти так, что этот состав в скором времени рассыпится. На самом деле, тут все зависит от руководителей клуба, смогут ли они удержать этот состав. Но с другой стороны, нельзя не давать футболистам делать новые шаги в карьере. Тем более клуб на этом зарабатывает», — сказал Деменко.

«Краснодар» после 27 туров идет на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 50 очков и на балл отставая от лидирующего «Зенита». В минувшем туре сине-бело-голубые потеряли очки, сыграв вничью с «Факелом» 1:1, но при этом и «Краснодар» упустил шанс выйти на первое место, дома проиграв «Ахмату» 0:1.

В 28-м туре национального первенства «Краснодар» сразится со «Спартаком». Игра состоится 11 мая в Москве, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. До завершения чемпионата «быки» также сыграют с «Сочи» и «Динамо».

Ранее «Краснодару» предсказали болезненное падение в турнирной таблице.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами