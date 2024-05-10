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Стало известно, как именно быстрый прием пищи приводит к увеличению веса

Daily Mail: быстрый прием пищи мешает выработке гормона сытости GLP-1

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Shutterstock

Употребление пищи в быстром темпе негативно влияет на выработку гормонов, подавляющих чувство голода, таких как глюкагоноподобный пептид 1 (GLP-1). Также еда «впопыхах» провоцирует нежелательные скачки сахара в крови. Об этом изданию Daily Mail сообщил британский врач Майкл Мосли.

По словам доктора, более неторопливое употребление пищи предоставляет организму больше времени, чтобы сообщить мозгу о насыщении. Пищевым массам требуется около 30-40 минут, чтобы попасть из желудка в тонкий кишечник, где расположены рецепторы, которые высвобождают гормон GLP-1. Именно он «сообщает» мозгу, что голод удовлетворен. Если есть слишком быстро — избыточное количество калорий усвоится прежде, чем человек почувствует сытость. По этой причине употребление пищи второпях может привести к увеличению веса в долгосрочной перспективе.

Кроме того, у людей, которые едят быстро, может происходить резкое повышение концентрации сахара в крови. Увеличение уровня глюкозы является нормальной реакцией организма на поступление пищи, однако при размеренном насыщении этот процесс занимает больше времени. Равномерное снижение и повышение сахара позволяет избежать развития диабета и нарушений обмена веществ.

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