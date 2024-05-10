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В Липецкой области объявлен режим воздушной опасности

Глава Липецкой области Артамонов: в регионе действует режим воздушной опасности

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

В Липецкой области был объявлен режим воздушной опасности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

«На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал глава региона.

8 мая на территории аэропорта в Липецке вводился план «Ковер» после того, как в воздушном пространстве Липецкой области обнаружили беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации, украинские военные запустили несколько дронов с территории Харьковской области.

В этот же день в регионе объявлялся режим воздушной опасности, который продлился 41 минуту.

2 мая в Белгородской, Воронежской, Курской и Липецкой областях объявлялась воздушная тревога.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.

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