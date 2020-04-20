Московской полиции планируют закупить около 10 тыс. смартфонов

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Мэрия Москвы собирается дополнительно закупить 10 тыс. смартфонов стоимостью до 12 тыс. руб для полицейских. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как отмечается, такое решение связано с нехваткой устройств для проверки цифровых пропусков у московской полиции.

Смартфоны должны соответствовать следующим характеристикам: иметь операционную систему Android, диагональ экрана от 5,5 дюйма, 2 Гб оперативной памяти, а также от 8 до 16 Гб встроенной памяти.

Сначала приобретут 5 тыс. устройств, через время будет докуплена остальная партия. Среди рассматриваемых вариантов — бюджетные модели Huawei и Samsung.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса нового типа COVID-19. Кроме того, в столице были введены правила по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье.

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