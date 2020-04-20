Московской полиции планируют закупить около 10 тыс. смартфонов
Мэрия Москвы собирается дополнительно закупить 10 тыс. смартфонов стоимостью до 12 тыс. руб для полицейских. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Как отмечается, такое решение связано с нехваткой устройств для проверки цифровых пропусков у московской полиции.
Смартфоны должны соответствовать следующим характеристикам: иметь операционную систему Android, диагональ экрана от 5,5 дюйма, 2 Гб оперативной памяти, а также от 8 до 16 Гб встроенной памяти.
Сначала приобретут 5 тыс. устройств, через время будет докуплена остальная партия. Среди рассматриваемых вариантов — бюджетные модели Huawei и Samsung.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса нового типа COVID-19. Кроме того, в столице были введены правила по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье.
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