Россияне получили доступ к электронным трудовым книжкам на портале госуслуг
Россиянам стала доступна электронная версия трудовой книжки, сообщает ТАСС со ссылкой на Минкомсвязь.
Информация о трудовой деятельности гражданина будет загружаться в его личный кабинет на портале госуслуг. Сведения можно получить в виде скана бумажной выписки. Документ будет заверен подписью Пенсионного фонда и являться юридически значимым.
Однако, как уточнили в ведомстве, физические лица смогут пользоваться электронными сведениями, когда дадут свое согласие на ведение онлайн-трудовой книжки.
Работники могут выбрать между электронной и бумажной версией до конца 2020 года. Все, кто устроится на работу с 2021 года, смогут пользоваться только онлайн-вариантом.
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