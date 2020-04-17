Россияне получили доступ к электронным трудовым книжкам на портале госуслуг

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Россиянам стала доступна электронная версия трудовой книжки, сообщает ТАСС со ссылкой на Минкомсвязь.

Информация о трудовой деятельности гражданина будет загружаться в его личный кабинет на портале госуслуг. Сведения можно получить в виде скана бумажной выписки. Документ будет заверен подписью Пенсионного фонда и являться юридически значимым.

Однако, как уточнили в ведомстве, физические лица смогут пользоваться электронными сведениями, когда дадут свое согласие на ведение онлайн-трудовой книжки.

Работники могут выбрать между электронной и бумажной версией до конца 2020 года. Все, кто устроится на работу с 2021 года, смогут пользоваться только онлайн-вариантом.

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