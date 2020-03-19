Данные о клиентах московских ресторанов и магазинов утекли в сеть
Информация об участниках одной из программ лояльности, которой пользуются многие московские магазины, рестораны и кафе, появилась в открытом доступе в сети. Об этом пишет газета «Известия».
Персональные данные держателей карт оказались на сервере, который некоторое время находился в свободном доступе. В частности, в сеть утекли ФИО людей, даты рождения, мобильные телефоны, e-mail, а также истории их заказов и сумма.
По некоторым данным, всего на сервере было порядка 300 тыс. записей. Этими данными могли завладеть злоумышленники и распространять ложные письма от имени ресторанов. Похитить деньги россиян они могли в случае, если клиент, увидев акцию, ввел свои банковские данные.
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