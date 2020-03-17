Хакеры устроили кибератаку на компьютерные сети Минздрава США

Компьютерные сети и сайт Министерства здравоохранения и социальных служб США подверглись хакерской атаке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу американского ведомства Алекса Азара.

По его словам, хакеры не сумели взломать и нанести им ущерб.

«Мы предприняли очень серьезные защитные меры», — сказал Азар.

Он отметил, что никакой утечки данных в результате кибератаки не произошло.

Министр также добавил, что сейчас устанавливается источник атаки.