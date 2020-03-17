Хакеры устроили кибератаку на компьютерные сети Минздрава США
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Компьютерные сети и сайт Министерства здравоохранения и социальных служб США подверглись хакерской атаке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу американского ведомства Алекса Азара.
По его словам, хакеры не сумели взломать и нанести им ущерб.
«Мы предприняли очень серьезные защитные меры», — сказал Азар.
Он отметил, что никакой утечки данных в результате кибератаки не произошло.
Министр также добавил, что сейчас устанавливается источник атаки.