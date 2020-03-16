В WhatsApp появилась функция автоматического удаления сообщений
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В мессенджере WhatsApp появится новая функция, которая позволит активировать автоматическое удаление сообщений. Об этом говорится на сайте разработчиков.
При новых настройках у пользователя будет возможность самостоятельно выбирать, как долго должны хранится его сообщения (от часа до года), или же отключить функцию.
Автоматическое удаление предлагается и для групповых, и для обычных чатов.
При подключении функции рядом с индикатором времени отправки сообщения появится небольшая иконка в виде часов.
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