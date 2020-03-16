В WhatsApp появилась функция автоматического удаления сообщений

В мессенджере WhatsApp появится новая функция, которая позволит активировать автоматическое удаление сообщений. Об этом говорится на сайте разработчиков.

При новых настройках у пользователя будет возможность самостоятельно выбирать, как долго должны хранится его сообщения (от часа до года), или же отключить функцию.

Автоматическое удаление предлагается и для групповых, и для обычных чатов.

При подключении функции рядом с индикатором времени отправки сообщения появится небольшая иконка в виде часов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— WhatsApp начал борьбу с фейковыми рассылками из-за коронавируса

— «Бесплатный взлом»: как Илон Маск троллит WhatsApp

— Еще одна дыра: хакеры похищали данные через WhatsApp