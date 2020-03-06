Папа Римский считает, что фанаты соцсетей мертвы внутри

Папа Римский Франциск, имеющий аккаунты в Twitter и Instagram выразил мнение, что в современном мире слишком много людей страдает «цифровым нарциссизмом». Об этом сообщает издание Vatican News.

Понтифик считает, что это относится к молодым людям и взрослым.

«Они думают, что живут. На самом деле внутри они уже мертвы», — сказал Франциск.

По его словам, сейчас молодежь больше озабочена запечатлением моментов своей жизни для дальнейшей публикации в соцсетях, нежели ее проживанием.