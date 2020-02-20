Google намерена подвести аккаунты британских пользователей под действие законов США

Учетные записи пользователей из Великобритании в Google могут быть выведены из-под действия законов Евросоюза о защите данных, а их безопасность будет контролироваться в соответствии с американскими нормами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Поясняется, что Google намерена потребовать от пользователей принять новые условия в связи с выходом Великобритании из ЕС.

Источники отмечают, что такие изменения могут негативно повлиять на защиту конфиденциальности данных пользователей, облегчив британским властям доступ к этим сведениям, так как законы Соединенных Штатов о защите информации более мягкие, чем европейские.

31 января Великобритания покинула ЕС, прекратив членство в сообществе, в которое она входила 47 лет.

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