Пользователи Windows 7 сообщили, что не могут выключить компьютер
Пользователи Windows 7 рассказали о том, им не удается выключить компьютер стандартными способами. Об этом сообщает Tjournal со ссылкой на Reddit и специализированные форумы.
Они указали на то, что при попытке выключить устройство у них выходит ошибка со следующим текстом: «У вас нет разрешения на выключение этого компьютера».
Однако пользователи данной операционной системы нашли способ, при помощи которого можно преодолеть эту проблему.
По их словам, для этого в командной строке (Win+R) нужно ввести «Gpedit.msc», а затем попасть в раздел «Настройки компьютера — Настройки Windows — Настройки безопасности — Локальные политики — Параметры безопасности».
Далее, в инструкции указывается, что необходимо дважды нажать кнопкой мыши на пункт «Контроль учетных записей пользователей: все администраторы работают в режиме одобрения администратором» и установить параметр «Активно» (Enabled).
Пользователи сообщают, что после этого требуется вновь запустить командную строку и написать команду gpupdate /force.
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Отмечается, что заключительным этапом является перезапуск компьютера при помощи указания в командной строке команды shutdown -r.
При этом некоторые пользователи Windows 7 заявляют, что в проблеме с выключением виновато обновление Adobe. По их словам, для ее устранения нужно отключить их службы.
14 января Microsoft перестала осуществлять бесплатную поддержку Windows 7.
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