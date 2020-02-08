В работе Twitter произошел сбой

В работе социальной сети Twitter произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала downdetector.

Отмечается, что 45% жалоб приходится на трудности с доступом в веб-сайту.

Также 34% и 19% сталкиваются с неполадками при входе в приложения с систем iPhone и Android соответственно.

Чаще всего сбой в работе социальной сети происходил у пользователей из США, например в Нью-Йорке, Вашингтоне, Чикаго, Фениксе и другие, а также в Великобритании, во Франции, Нидерландах и Японии.

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