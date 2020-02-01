Apple временно закрывает магазины в Китае из-за коронавируса
Компания Apple приняла решение о временном закрытии розничных магазинов в Китае на фоне вспышки заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на официальном китайском сайте Apple.
В связи с эпидемиологической ситуацией Apple закрывает магазины в Ките до 9 февраля 2020 года, говорится в сообщении на странице поиска розничных магазинов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае заражены коронавирусом нового типа более 11 тысяч человек. На данный момент из-за него умерли 259 человек, а еще 245 — вылечились.
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