Маск назвал трагедией сверхтяжелую ракету NASA

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал стопроцентной трагедией сверхтяжелую ракету SLS, создаваемую NASA. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам Маска, главная проблема SLS заключается в том, что она не является многоразовой. Таким образом, ракета стоимостью миллиард долларов уничтожается при каждом запуске.

Первый запуск SLS был перенесен на 2020-2021 годы из-за технических проблем. Ракету планируется использовать для запуска корабля Orion для облета Луны и высадки астронавтов на поверхность спутника.

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