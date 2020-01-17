Маск назвал трагедией сверхтяжелую ракету NASA
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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал стопроцентной трагедией сверхтяжелую ракету SLS, создаваемую NASA. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
По словам Маска, главная проблема SLS заключается в том, что она не является многоразовой. Таким образом, ракета стоимостью миллиард долларов уничтожается при каждом запуске.
Первый запуск SLS был перенесен на 2020-2021 годы из-за технических проблем. Ракету планируется использовать для запуска корабля Orion для облета Луны и высадки астронавтов на поверхность спутника.
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