Путин, Кодзима и Месси стали самыми обсуждаемыми персонами «ВКонтакте»

Социальная сеть «ВКонтакте» представила список самых обсуждаемых персон и событий 2019 года. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

Рейтинг составлялся по количеству упоминаний в публичных записях и комментариях социальной сети с января по декабрь 2019 года.

Лидерами рейтинга стали Владимир Путин (12,6 млн упоминаний), Хидео Кодзима (4 млн) и Лионель Месси (3,9 млн), остальные места в рейтинге заняли музыкальные исполнители.

Так, в список популярных персон вошли HammAli & Navai (3,5 млн), Тима Белорусских (3,1 млн) и Artik & Asti (2,7 млн), Егор Крид (2,64 млн), Zivert (2,63 млн), Ramil' (2,5 млн) и JONY (2,4 млн).

При этом «артистом года» в соцсети стал Тима Белорусских, его песни послушали больше миллиарда раз.

Самыми обсуждаемыми событиями 2019 года стали темы апреля — тогда «ВКонтакте» представила темную тему в приложении для Android и запустила мини-приложение VK Coin.