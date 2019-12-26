Кибератака привела к отмене рейсов на Аляске

Авиакомпания RavnAir отменила минимум 6 рейсов на Аляске из-за кибератаки, сообщает портал AirLive.

«Злонамеренная кибератака» на компьютерную сеть авиакомпании привела к отмене рейсов, которая затронула 280 пассажиров, заявила пресс-секретарь RavnAir Дебби Рейнванд.

Региональный перевозчик отменил все полеты на самолете Dash 8, так как кибератака «вынудила авиакомпанию отключить систему обслуживания Dash 8 и ее резервную копию».

В настоящее время RavnAir работает с ФБР и компанией по кибербезопасности, чтобы восстановить системы.

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