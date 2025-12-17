Три аэропорта на Северном Кавказе приостановили работу

В аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, соответствующие меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов.

15 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в республике ежедневно сохраняется опасность атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом он отметил, что основные маршруты полетов дронов перекрыты, а долетают лишь единичные аппараты.

В частности, 5 декабря в результате атаки БПЛА был поврежден небоскреб «Грозный-Сити». После удара внутри здания произошел пожар. Ударная волна полностью разнесла фасад сразу нескольких этажей, рассказали очевидцы.

План «ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» рассказала, как выживала в самолете во время действия плана «Ковер».